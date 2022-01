Sitting Volley, l'Italia della campana Vitale vince in Finlandia Le azzurre hanno vinto i Pajulahti Games battendo in finale per 3-0 l'Ucraina.

Dopo l’avventura alle Paralimpiadi di Tokyo, la squadra femminile di sitting volley ha ripreso il suo cammino con l’obiettivo di qualificarsi ai Giochi di Parigi nel 2024. La squadra di Amauri Ribeiro è stata impegnata in Finlandia dove ha vinto i Pajulahti Games, torneo disputato presso il Pajulahti Olympic and Paralympic Training Center di Nastola.

In Finlandia era presente anche la campana Alessandro Vitale, che gioca con il Nola Città dei Gigli ed è uno dei punti fermi della squadra azzurra ormai da qualche anno. Le ragazze di Ribeiro hanno battuto in finale l’Ucraina per 3-0 con i punteggi di 25-14, 25-19, 25-17. Le azzurre hanno portato a casa meritatamente il trofeo che era sfuggito invece nel 2020 quando chiusero al secondo posto. “Siamo chiaramente soddisfatti del risultato raggiunto in questo torneo –ha spiegato coach Ribeiro-, il primo della stagione. In questa manifestazione mancavano squadre molto forti come la Russia e la Germania, tuttavia è stato per noi molto importante partecipare perché ci ha permesso di tornare a giocare dopo la partecipazione ai Campionati Europei. Iniziamo la stagione e un nuovo ciclo con un successo che ci dà certamente tanta fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi“.

Risultati

Domenica 23 gennaio

finale 3°- 4 posto: Finlandia-Francia 3-0 (25-11, 25-12, 25-9)

finale 1°- 2° posto: Ucraina-Italia 0-3 (14-25, 19-25, 17-25)

Classifica: 1. Italia, 2. Ucraina, 3. Finlandia, 4. Francia

Queste le azzurre: Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa SSD); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley ASD); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Giocoparma A.S.D.); Alessandra Vitale (Nola Città dei Gigli).