Turris, un nuovo positivo al Covid nel gruppo squadra Il soggetto era già in isolamento preventivo

La Turris ha iniziato il 2022 con un successo, l'ennesimo esterno di una stagione finora strepitosa: 1-0 sul campo del Picerno. Da registrare una novità a poche ore dal blitz allo stadio "Curcio". In giornata il club di Torre del Greco ha reso, infatti, noto che un ulteriore componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid in seguito a un test molecolare. Il soggetto, regolarmente vaccinato, era già stato isolato preventivamente alla comparsa dei primi sintomi e, pertanto, non ha avuto contatti con gli altri componenti del gruppo in occasione dell’ultima gara di campionato, valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Il tesserato continuerà, ovviamente, a osservare il periodo di isolamento richiesto presso il proprio domicilio. Un piccolo intoppo che non mina il clima di eufuoria e motivato entusiasmo che si respira in casa Turris dove si sta riuscendo a proporre un progetto solido e ambizioso, fatto di gioco e una filosofia di gioco ben definita, disegnata attraverso un lavoro sinergico tra proprietà ed area tecnica.