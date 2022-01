Juve Stabia, Todisco in prestito alla Polisportiva Santa Maria Il difensore classe 2002 proseguirà la stagione in Serie D nel club cilentano

La Juve Stabia ha ufficializzato il prestito di Gianmarco Todisco alla Polisportiva Santa Maria. Il difensore proseguirà la stagione in Serie D con il club di Castellabate nel girone I. "La Società Sportiva Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con la Polisportiva Santa Maria, per la cessione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del difensore Gianmarco Todisco, classe ’02. - si legge nella nota ufficiale del club gialloble - La società ringrazia il giocatore per la professionalità sempre dimostrata". Nella giornata di ieri la società stabiese aveva comunicato l'ufficialità dell'accordo con Andrea Dini. L'ex portiere dell'Avellino sostituirà Edoardo Sarri, che si è trasferito a Cosenza.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia