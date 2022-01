Juve Stabia, preso un portiere ex Avellino: è ufficiale Le vespe hanno scelto il sostituto di Sarri, ceduto al Cosenza. Il neo-acquisto: "Grande piazza"

La Juve Stabia ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dalla Fidelis Andria, del portiere Andrea Dini. L'estremo difensore, classe 1996, nato a Cattolica, è cresciuto calcisticamente nel Rimini e ha vestito anche le maglie di San Marino, Parma, Trapani, Avellino e Padova. Queste le sue prime dichiarazioni da calciatore dei gialloblù: “Castellammare di Stabia, piazza da altri palcoscenici. Non vedo l’ora di mettermi all’opera per fare qualcosa di importante con questa maglia”. Dini ha scelto il 99 come numero di maglia.

La società presieduta da Andrea Langella va così a blindare i pali dopo aver valorizzato e ceduto Edoardo Sarri, girato in prestito al Cosenza dopo una ottima prima parte di annata agonistica vissuta in Campania. Dini, portiere di grande prospetto, ad Avellino ha pagato dazio per un grave infortunio prima di rimettersi in sesto e sfiorare la promozione in Serie B con la maglia del Padova, battuto in finale playoff dall'Alessandria nella scorsa stagione.