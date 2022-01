Tascone dal dischetto, bis di Giannone: la Turris stende anche la Vibonese I corallini salgono al secondo posto in condominio con Avellino e Monopoli

Vola la Turris, che vince ancora. Al “Liguori”, nella ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, i corallini superano con il finale di 2-0 la Vibonese e si operano l'aggancio al secondo posto in classifica, al Monopoli, al pari dell'Avellino (1-3 a Potenza). Al 5' Varutti va via sulla corsia, mancina e mette in mezzo per Longo, atterrato da Marson. Dal dischetto Franco è glaciale. Nella ripresa il raddoppio di Leonetti. Quota 39 punti in classifica, -9 dalla capolista Bari.

Il tabellino.

Turris – Vibonese 2-0

Marcatori: pt 5' Tascone (rig.), 34' Leonetti.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga (29'st Di Nunzio), Esempio; Ghislandi, Tascone (20'st Zampa), Bordo, Varutti (29'st Nunziante); Pavone, Longo (39'st Giannone), Leonetti. All: Caneo. A disp: Abagnale, Colantuono, Iglio, Santaniello, Nocerino.

Vibonese (3-5-2): Marson; Risaliti, Suagher, Carosso; Corsi (43'st Alvaro), Basso, Cattaneo, Gelonese (15'st Bellini), Grillo (26'st Blaze); Volpe, Spina (26'st Ngom). All: D’Agostino. A disp: Mengoni, Mahrous, Spanò, De Marco, Punturiero.

Arbitro: Fiero della sezione di Pistoia. Assistenti: Testi della sezioone dLivorno e Del Santo Spataru della sezione di Siena. Quarto Ufficiale: Cevenini della sezione di Siena.

Note: Ammoniti: Carosso, Gelonese, Pavone, Cattaneo, Esempio, Corsi. Spettatori: 929, abbonati inclusi.