Turris - Catania, la probabile formazione dei corallini Quattro indisponibili per Caneo, che recupera due calciatori ed Esempio, al rientro dalla squalifica

Al termine della seduta di rifinitura sostenuta questa mattina, allo stadio “Liguori”, Bruno Caneo ha diramato l'elenco dei convocati per Turris – Catania, valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, 6 febbaio 2022, alle 14,30.

Tornano tra i calciatori a disposizione Loreto e Santaniello, rientra dopo un turno di squalifica Esempio. Ancora indisponibili Finardi, D’Oriano e Lame ai quali si è aggiunto Varutti, finito k.o. a causa di una violenta pallonata al torace rimediata a Monopoli.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Loreto, Manzi, Sbraga, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga, Esempio; Ghislandi, Franco, Tascone, Loreto; Giannone, Leonetti, Pavone. A disp.: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Zanoni, Bordo, Iglio, Nunziante, Zampa, Longo, Pavone, Santaniello. All.: Caneo.