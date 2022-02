Juve Stabia, la superiorità numerica non basta: 3-1 Palermo Doppietta di Brunori e gol di Giron (espulso). Evacuo rende meno pesante il passivo

La Juve Stabia cede il passo a Palermo. Il match, valido per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, andato in scena al “Barbera”, è terminato sul risultato finale di 3-1. Gli uomini di mister Baldini si impongono grazie alle reti nel primo tempo di Brunori e Giron che, poco dopo la sua marcatura, viene espulso per somma di ammonizioni. I gialloblù non approfittano della superiorità numerica e, nella seconda frazione di gioco, incassano la doppietta di Brunori. Inutile la rete di Evacuo su rigore allo scadere.

Il tabellino.

Palermo – Juve Stabia 3-1

Marcatori: pt 7’ Brunori, 25’ Giron; st 4’ Brunori, 45’ Evacuo.

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi (30' st Somma), Lancini, Perrotta, Giron; Damiani (41' pt Odjer; 1' st Soleri), De Rose; Valente, Luperini, Floriano (41' pt Crivello); Brunori (16' st Fella). A disp.: Massolo, Mauthe, Felici, Silipo. All.: Baldini.

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Donati (17' st' Della Pietra), Troest, Caldore, Dell’Orfanello; Scaccabarozzi (23' st Schiavi), Altobelli (1' st Davì); Ceccarelli (17' st Guarracino), Stoppa, Bentivegna (17' st Evacuo); Eusepi. A disp.: Russo, Cinaglia, Peluso, Panico, Tonucci, Erradi, De Silvestro. All.: Sottili.

Arbitro: Collu dalla sezione di Cagliari. Assistenti: Carpi Melchiorre dalla sezione di Orvieto e Tinello dalla sezione di Rovigo. Quarto Ufficiale: Pezzopane dalla sezione di L’Aquila.

Note: Espulso: al 34’ Giron per somma di ammonizioni. Ammoniti: Altobelli, Giron, Baldini (dalla panchina), Accardi, Valente Lancini.