Juve Stabia in crisi, il Catania col futuro in bilico sbanca il "Menti": 0-2 Una doppietta di Simonetti stende le vespe, alla seconda sconfitta consecutiva

Seconda sconfitta consecutiva: la Juve Stabia è in crisi e cede il passo al Catania, penalizzato in giornata di 2 punti e col futuro sempre più alla stregua di un rebus: al “Menti” il match valido per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C viene deciso da una doppietta di Simonetti.

Il tabellino.

Juve Stabia – Catania 0-2

Marcatori: pt 31' Simonetti; st 4' Simonetti.

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Peluso (24' st Esposito), Tonucci, Troest, Panico; Scaccabarozzi, Altobelli (1' st Davì); Ceccarelli (1' st Della Pietra), Stoppa (24' st De Silvestro), Schiavi (15' st Bentivegna); Eusepi. A disp..: Russo, Dell’Orfanello, Erradi, Guarracino, Cinaglia, Caldore, Evacuo. All.: Sottili.

Catania (4-3-3): Sala, Rosaia (30' st Provenzano), Biondi (30' st Piccolo), Greco (17' st Russini), Albertini, Monteagudo, Pinto, Cataldi (38' st Izco), Moro (17' st Sipos), Lorenzini, Simonetti. A disp.: Stancampiano, Pino, Dos Santos, Provenzano, Ercolani, Russotto, Ropolo, Zanchi. All.: Baldini.

Arbitro: Galipó della sezione di Firenze. Assistenti: Giorgi della sezione di Legnano e Regattieri della sezione di Finale Emilia. Quarto Ufficiale: Canci della sezione di Carrara.

Note: Ammoniti: Simonetti, Stoppa, Panico, Peluso. Angoli: 2-8. Note: pt 3’, st 3'.