Juve Stabia, la crisi continua: al Picerno basta Reginaldo Sesta sconfitta consecutiva in trasferta per le vespe e terzo ko di fila

Ancora una battuta d’arresto per la Juve Stabia, la terza di fila e la sesta consecutiva in trasferta. Le vespe, dopo i ko contro il Palermo (3-1) e il Catania (0-2), incassano una sconfitta anche sul campo del Picerno. Il match, valido per la ventottesima giornata nel girone C di Serie C, è terminato sul risultato finale di 1-0. Ai rossoblù basta una rete di Reginaldo nella seconda frazione di gioco per riscattarsi dal ko contro il Latina (0-2). I ragazzi di mister Sottili torneranno in campo martedì per affrontare la Vibonese. Al “Romeo Menti” fischio d’inizio alle 21.

Il tabellino.

AZ Picerno – Juve Stabia 1-0

Marcatore: st 15’ Reginaldo.

AZ Picerno (4-3-3): Viscovo; Vanacore, De Cristofaro (36’ st Viviani), Esposito (27’ st Allegretto), Dettori, Rodriguez, Reginaldo (36’ st Vivacqua), Guerra (2’ st Setola), De Franco, De Ciancio, Parigi (22’ st Gerardi). A disp.: Albertazzi, Finizio, Ferrani, Pitarresi, Carrà, Di Dio. All.: Colucci.

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Dell’Orfanello, Troest, Esposito (31’ st Evacuo), Caldore; Altobelli, Scaccabarozzi (22’ st Schiavi); Ceccarelli (20’ st De Silvestro), Stoppa, Bentivegna (1’ st Davì); Eusepi (1’ st Della Pietra). A disp.: Russo, Pozzer, Peluco, Panico, Tonucci, De Silvestro, Erradi, Guarracino. All.: Stefano Sottili.

Arbitro: Caldera della sezione di Como. Assistenti: Porcheddu della sezione di Oristano e Minafra della sezione di Roma 2. Quarto Ufficiale: Torreggiani della sezione di Civitavecchia.

Note: Ammoniti: Caldore, Eusepi, Vanacore e Viviani. Recupero: pt 0’, st 4’.