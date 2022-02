Juve Stabia, ultima spiaggia per Sottili contro il fanalino di coda Vibonese Serie C, ventiduesima giornata. Il tecnico si gioca la panchina: la probabile formazione delle vespe

Vittoria d'obbligo. Il tecnico Stefano Sottili si gioca la panchina della Juve Stabia nella sfida contro il fanalino di coda Vibonese nella gara valida per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C, in programma oggi, alle 21, allo stadio “Menti”. Nessun indisponibile e nessuno squalificato in vista del recupero della terza giornata di ritorno. Ultima chiamata per i playoff e per il tecnico toscano.

L'elenco dei 26 convocati.

Portieri: Dini, Pozzer, Russo.

Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Donati, Esposito, Panico, Peluso, Tonucci, Troest.

Centrocampisti: Altobelli, Davì, Erradi, Guarracino, Scaccabarozzi, Schiavi, Squizzato.

Attaccanti: Bentivegna, Ceccarelli, De Silvestro, Della Pietra, Eusepi, Evacuo, Stoppa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini, Donati, Troest, Caldore, Panico, Altobelli, Scaccabarozzi, Bentivegna, Stoppa, Ceccarelli, Eusepi. A disp.: Russo, Esposito, Cinaglia, Dell'Orfanello, Peluso, Tonucci, Guarracino, Scaccabarozzi, Schiavi, De Silvestro, Della Pietra, Evacuo. All.: Sottili.