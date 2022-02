Juve Stabia punita dall'ex Borrelli, nuova battuta d'arresto per le vespe I gialloblù non riescono a dare continuità al successo sulla Vibonese: ko al "Menti"

La Juve Stabia non riesce a dare continuità ai suoi risultati e cede il passo al Monopoli nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Al “Menti" decide un gol dell'ex Borrelli, favorito da una dormita della difesa locale e di Dini sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attacante segna e non esulta.

Il tabellino.

Juve Stabia – Monopoli 0-1

Marcatore: st 8' Borrelli.

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Donati (40' st Evacuo), Tonucci, Caldore, Dell’Orfanello, Altobelli (19' st Davì), Schiavi (1' st Scaccabarozzi), Ceccarelli (19' st De Silvestro), Stoppa, Bentivegna (30' st Della Pietra), Eusepi. A disp.: Russo, Peluso, Panico, De Silvestro, Erradi, Guarracino, Cinaglia, Esposito. All.: Sottili.

Monopoli (3-5-2): Loria; Pambianchi, Bizzotto, Arena; Viteritti, Piccinni (24' st Langella), Vassallo (48' st Fornasier), Bussaglia, Mercadante; Starita (43' st D’Agostino), Borrelli (24' st Grandolfo). A disp.: Guido, Rossi, Morrone, Romano, Nina, Natalucci, Novella, Quaini. All. Colombo.

Arbitro: Emmanuele della sezione di Pisa. Assistenti: Collu della sezione di Oristano e Paggiola della sezione di Legnago. Quarto Ufficiale: Di Cicco della sezione di Lanciano.

Note: Ammoniti: Schiavi, Arena, Ceccarelli, Eusepi. Angoli: 4-2 Recupero: pt 1', st 5'.