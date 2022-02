Ribaltone Juve Stabia, via Rubino e Sottili: è ufficiale Sei sconfitte nelle ultime nove partite e incubo playout, le vespe cambiano

La Juve Stabia cambia ancora. Esonerato Stefano Sottili, in panchina torna Walter Alfredo Novellino, che era stato sollevato dall'incarico e avvicendato, con il trainer a cui ora subentra, lo scorso 17 ottobre in seguito alla sconfitta casalinga con il Picerno. Il vice del tecnico di Montemarano non sarà, però, Eduardo Imbimbo, che lo aveva sostituito per una sola giornata, ma Giorgio Lucenti. Questa rappresenta l'unica variazione rispetto allo staff attuale, che “Monzon” erediterà dal collega toscano a cui è stata fatale la battuta d'arresto interna con il Monopoli, sesta nelle ultime nove giornate.

Non rientrerà, dunque, neppure un altro componente dello staff inizialmente scelto dall'allenatore ex, tra le altre di Napoli e Avellino, ed ancora sotto contratto con la società presieduta da Andrea Langella, ovvero il preparatore atletico Pietro La Porta, che, invece, stando a indiscrezioni, dalla prossima stagione dovrebbe fare ritorno all'Avellino. Sabato, alle 14,30, la trasferta a Messina: i peloritani, ultima delle squadre che disputerebbero i playout se il campionato finisse oggi, hanno solo 4 punti di ritardo dal club campano che, in caso di sconfitta, verrebbe definitivamente risucchiato nella lotta per non retrocedere dovendo abbandonare le velleità di competere per un posto nei playoff.

Ufficiale anche la separazione dal direttore sportivo Raffaele Rubino: "Al dirigente va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per il futuro".