Verso Tortona-Napoli, Ramondino: "Nuove energie con cambio in panchina" Il coach della Bertram: "Credo porti nuove energie e maggiore responsabilizzazione dei giocatori"

Domani, con palla a due alle 20, sarà sfida tra la Bertram Tortona e la Gevi Napoli. Sarà la prima di coach Maurizio Buscaglia sulla panchina della squadra azzurra. "Napoli è una squadra con un potenziale molto elevato sia dal punto di vista tecnico sia fisico. Sulla singola partita può battere qualsiasi squadra. - ha spiegato il coach di Tortona, Marco Ramondino, ai canali ufficiali del club - Credo che il cambio in panchina estrapoli questa gara dal loro momento e porti nuove energie e maggiore responsabilizzazione dei giocatori, per cui sarà importante pareggiare le energie contro una formazione profonda che sa trovare tante risorse e soluzioni differenti. Dovremo essere competitivi al di là di chi sarà a disposizione e della forma dei giocatori".

Ramondino ha rinnovato il suo contratto con Tortona fino al 2024: "Sono molto contento perché ritengo di essere una persona dedicata al miglioramento. La continuità è molto importante per me, sono felice di continuare ad aiutare a portare avanti questo progetto".

Sulla gara con Napoli ecco le parole del capitano di Tortona, Riccardo Tavernelli: "In questa situazione di classifica molto corta, in cui vittorie e sconfitte hanno un peso importante, gli scontri diretti sono fondamentali. - ha aggiunto il cestista dei piemontesi - La gara di andata con Napoli era stata combattuta fino all’ultimo, ma rispetto a quell’incontro noi siamo cambiati e maturati. Sappiamo che loro arrivano da un momento non facile, per cui dovremo stare attenti e sfruttare il fatto di giocare in casa per provare a conquistare i due punti".