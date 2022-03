Scherma, CDM sciabola: il napoletano Curatoli secondo a Budapest L'azzurro, sconfitto solo da Szilagyi, raccoglie un meritato podio e domani c'è la prova a squadre.

Il tricolore sventola sul podio di Budapest grazie ad un grandissimo Luca Curatoli. Il napoletano è uno dei migliori sciabolatori al mondo. E’ arrivato nel gotha della sciabola e vuole rimanerci. Anche oggi ha dimostrato di essere in un periodo di grande forma arrivando fino alla finale dove ha ceduto solo al fenomenale padrone di casa Szilagyi.

L’azzurro ha iniziato la sua cavalcata contro il giapponese Rikitake imponendosi per 15-7, poi ha superato il rappresentate della Romania Teodosiu per 15-12. Negli ottavi sulla sua strada ha trovato il tunisino Ferjani che è stato regolato con un netto 15-8. Vittoria che ha dato a Curatoli ancora più convinzione per andare fino in fondo. Nei quarti ha eliminato il tedesco Szabo 15-7 guadagnandosi la semifinale contro il coreano Oh. Assalto che Curatoli ha gestito alla grande portando a casa la qualificazione alla finale con il punteggio di 15-8.

Nell’ultimo incontro il napoletano non è riuscito a fermare uno straripante Szilagyi, che davanti al pubblico amico non aveva nessuna intenzione di ascoltare un altro inno al posto di quello ungherese. Il 15-7 finale racconta di un assalto vinto meritatamente dall’avversario di Curatoli che domani tornerà in pedana per fare il bis nella prova a squadre insieme a Luigi Samele, Dario Cavaliere e Matteo Neri.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – Budapest (Ungheria), 19 marzo 2022

Finale

Szilagyi (Hun) b. Curatoli (ITA) 15-7

Semifinali

Szilagyi (Hun) b. Kim (Kor) 15-14

Curatoli (ITA) b. Oh (Kor) 15-8

Quarti di finale

Szilagyi (Hun) b. Samele (ITA) 15-11

Curatoli (ITA) b. Szabo (Ger) 15-7

Tabellone da 16

Samele (ITA) b. Ursachi (Rou) 15-8

Curatoli (ITA) b. Ferjani (Tun) 15-8

Tabellone da 32

Samele (ITA) b. Decsi (Hun) 15-9

Kim (Kor) b. Cavaliere (ITA) 15-10

Curatoli (ITA) b. Teodosiu (Rou) 15-12

Gu (Kor) b. Dreossi (ITA) 15-12

Tabellone da 64

Pakdaman (Iri) b. Repetti (ITA) 15-8

Samele (ITA) b. Rea (ITA) 15-12

Cavaliere (ITA) b. Williams (Usa) 15-13

Teodosiu (Rou) b. Gallo (ITA) 15-14

Curatoli (ITA) b. Rikitake (Jpn) 15-7

Kindler (Ger) b. Arpino (ITA) 15-11

Dreossi (ITA) b. Knez (Pol) 15-14

Do (Kor) b. Nuccio (ITA) 15-8

Classifica (204): 1. Aron Szilagyi (Hun), 2. Luca Curatoli (ITA), 3. Sanguk Oh (Kor), 3. Junghwan Kim (Kor);

gli altri italiani: 6. Luigi Samele, 18. Dario Cavaliere, 21. Leonardo Dreossi, 33. Riccardo Nuccio, 42. Michele Gallo, 48. Alberto Arpino, 56. Giovanni Repetti, 57. Mattia Rea, 65. Matteo Neri, 82. Francesco Bonsanto, 85. Gabriele Foschini.