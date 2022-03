Sei Nazioni, l'Italrugby fa l'impresa in terra gallese Primo successo dopo sette anni, in campo anche il napoletano Fusco. Evitato il cucchiaio di legno.

Dopo sette lunghi anni l’Italrugby torna al successo e mette fine all’incubo del Sei Nazioni. Gli uomini di Kieran Crowley hanno espugnato il Principality Stadium di Cardiff giocando una grande partita.

Non avevamo mai vinto in Galles e il successo è arrivato nel giorno meno atteso. Azzurri avanti nel primo tempo con i piazzati di Garbisi e Padovani, bravi entrambi a realizzarne due dando dodici punti alla squadra che ha chiuso con cinque lunghezze di vantaggio la prima frazione dopo aver subito la meta di Watkin trasformata da Biggar.

Nella ripresa l’incubo della rimonta subita sembrava far nuovamente capolino sulla panchina italiana. Lake ha realizzato la meta del pareggio e la trasformazione di Biggar la regalato il sorpasso (14-12). Garbisi ha rimesso la freccia col suo sinistro telecomandato per il 15-14 poco prima dell’ingresso del napoletano Fusco al posto di Braley.

Il doppio buco al 68’ che ha permesso ad Adams di andare in meta e a Biggar di trasformare per il 21-20, sembrava la sentenza definitiva sull’ennesima sconfitta italiana. Così però non è stato. Ci ha pensato Capuozzo a suonare la carica con una meravigliosa azione che ha permesso a Padovani di schiacciare l’ovale per il 21-20.

Sotto di uno e con un calcio in posizione centrale, Garbisi ha avuto l’onere e l’onore del match point. Occasione troppo ghiotta per essere sprecata. Il numero 10 l’ovale tra i pali ce l’ha spedito con estrema facilità e si è subito lasciato andare ad un pianto liberatorio che ha accomunato l’abbraccio di tutta la squadra. L’Italrugby vince ed evita l’ennesimo cucchiaio di legno ,ma soprattutto manda un chiaro messaggio per il futuro: gli azzurri sono tornati.

Cardiff – Principality Stadium

Six Nations 2022 – Quinta Giornata

Sabato 19 Marzo 2022



Galles V Italia 21-22 (7-12)

Marcatori: PT 12’ cp Garbisi (0-3); 15’ cp Padovani (0-6); 27’ m. Watkin, t. Biggar (7-6); 32’ cp Garbisi (7-9); 34’ cp Padovani (7-12).

ST 51’ m. Lake, t. Biggar (14-12); 57’ cp Garbisi (14-15);68’ m. J. Adams, t. Biggar (21-15); 80’ m. Padovani, t. Garbisi (21-22)

Galles: McNicholl (60’ Sheedy); Rees-Zammit, Watkin, Halaholo (46’ Tompkins), Adams; Biggar (c), G. Davies (66’ Hardy); Faletau, Navidi, 6 S. Davies (49’ Moriarty); Wyn Jones (60’ Rowlands), Beard; Lewis (41’ Brown), Lake (75’ Roberts), Thomas (60’ Jones).

Head Coach: Wayne Pivac



Italia: Capuozzo; Padovani, Brex, Marin (52’ Zanon), Ioane; Garbisi, Braley (60’ Fusco); Halafihi (63’ Steyn), Lamaro (c), Pettinelli (74’ Sisi); Ruzza, Fuser (47’ Cannone); Ceccarelli (52’ Alongi), Nicotera (52’ Bigi), Fischetti (69’ Traoré).

Head Coach: Kieran Crowley



Arbitro: Andrew Brace (IRFU)

Assistenti: Matthew Carley (RFU), Tual Trainini (FFR)

TMO: Joy Neville (RFU)

Cartellini: nessuno

Calciatori: Garbisi (ITA) 3/3; Biggar (GAL) 2/2; Padovani 2/3