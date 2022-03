Osimhen si carica il Napoli sulle spalle e ribalta l'Udinese: 2-1 Deulofeu manda i friulani al riposo in vantaggio, una doppietta del bomber decide la partita

Super Osimhen trascina il Napoli all'aggancio momentaneo in testa alla classifica al Milan ribaltando l'Udinese. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con Deulofeu. Nella ripresa doppietta decisiva di Osimhen. Nel finale espulso Pablo Marì per un duro intervento su Zielinski.

Il tabellino.

Napoli – Udinese 2-1

Marcatori: pt 22' Deulofeu; st 7' Osimhen, 18' Osimhen.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo (33' st Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz (1' st Mertens); Politano (25' st Zielinski), Osimhen, Insigne (43' st Elmas). A disp.: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Lozano. All.: Spalletti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; Molina (31' st Soppy), Pereyra (43' st Jajalo), Walace, Makengo (31' st Samardzic), Udogie; Deulofeu, Beto (23' st Pussetto). A disp.: Padelli, Gasparini, Benkovic, Arslan, Nestorovski. All.: Cioffi.

Arbitro: Fourneau della sezione di Roma.

Note: Espulso al 37' st Pablo Marì per gioco falloso. Ammoniti: Rrahmani, Osimhen; Zeegelaar, Udogie. Recupero: pt 1', st 6'.