Monterosi Tuscia - Juve Stabia, la probabile formazione delle vespe Un unico indisponibile per Novellino, che punta sul 4-3-3

Al termine della seduta di allenamento mattutina, sostenuta allo stadio "Menti" di Castellammare di Stabia, il tecnico Walter Alfredo Novellino ha reso nota la lista dei 25 calciatori convocati per Monterosi Tuscia - Juve Stabia, gara valida per la trentatreesima gironata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 14,30, allo stadio “Rocchi” di Viterbo. Un unico indisponibile: Cinaglia.

L'elenco dei 25 convocati.

Portieri: Dini, Pozzer, Russo.

Difensori: Caldore, Dell’Orfanello, Donati, Esposito, Panico, Peluso, Tonucci, Troest.

Centrocampisti: Altobelli, Davì, Erradi, Guarracino, Scaccabarozzi, Schiavi, Squizzato.

Attaccanti: Bentivegna, Ceccarelli, De Silvestro, Della Pietra, Eusepi, Evacuo, Stoppa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-3-3): Dini, Donati, Troest, Caldore, Panico, Daví, Schiavi, Altobelli, Bentivegna, Eusepi, Stoppa. A disp : Russo, Dell'Orfanello, Esposito, Tonucci, Erradi, Guarracino, Scaccabarozzi, Squizzato, Ceccarelli, De Silvestro, Evacuo, Della Pietra. All.: Novellino.