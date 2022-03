Scherma, CDM sciabola: l'Italia di Curatoli non brilla nella prova a squadre Il napoletano, dopo il secondo posto nell'individuale, si deve accontentare della settima piazza.

Giornataccia per l’Italia della sciabola maschile nella gara a squadre andata in scena a Budapest. Dopo il secondo posto nell’individuale Luca Curatoli sperava di portare a casa un’altra medaglia, ma gli azzurri, orfani di Berré, non sono riusciti ad andare oltre un settimo posto.

Il quartetto formato dal campano Luca Curatoli, da Luigi Samele, Dario Cavaliere e Matteo Neri, dopo aver eliminato la Thailandia 45-24 è stata eliminata nei quarti dalla Francia che si è imposta nettamente 45-31. Azzurri costretti al tabellone che assegnava le posizioni dalla quinta all’ottava dove è arrivata una sconfitta per 45-43 contro gli Stati Uniti d’America e poi la vittoria sull’Iran per 45-35.

La prova è stata vinta dai padroni di casa dell’Ungheria, guidati da uno scatenato Szilagyi, sulla Francia, mentre al terzo posto si è piazzata la Germania che ha vinto la finalina per 45-43 contro la Romania.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – Budapest (Ungheria), 20 marzo 2022

Finale

Ungheria - Francia

Finale 3/4

Germania - Romania

Piazzamenti 5/8

Usa b. ITALIA 45-43

ITALIA b. Iran 45-35

Semifinali

Ungheria b. Romania 45-30

Francia b. Germania 45-40

Quarti di finale

Francia b. ITALIA 45-31

Tabellone da 16

ITALIA b. Thailandia 45-24

Classifica: 7. ITALIA (Luca Curatoli, Luigi Samele, Dario Cavaliere, Matteo Neri)