Super Costantino stende la Juve Stabia: il Monterosi vince 3-0 Tripletta del centravanti, seconda sconfitta consecutive per le vespe

Dopo il k.o contro il Bari (1-0), la Juve Stabia viene fermata anche sul campo del Monterosi Tuscia. La gara, valida per la trentatreesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata sul risultato finale di 3-0. Per i padroni di casa basta un super Costantino, che cala il tris, per raggiungere la zona playoff, al decimo posto, con 43 punti. Per le Vespe il prossimo appuntamento è previsto domenica, al “Menti”, contro il Catanzaro. Start alle 14,30.

Il tabellino.

Monterosi Tuscia – Juve Stabia 3-0

Marcatore: pt 13’ Costantino, 32’ Costantino; st 19’ Costantino.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Alia, Rocchi, Borri, Mbende, Buglio, Basit (43’ st D’Antonio), Parlati, Adamo (33’ st Milani), Tonetto (43’ st Sdaigui), Costantino (23’ st Caon), Artistico (23’ st Ekuban). A disp.: Daga, Basile, Luciani, Cancellieri, Follo, Cotumaccio. All.: Leonardo Menichini.

Juve Stabia (4-3-3): Dini, Donati, Troest, Caldore, Panico, Altobelli (20’ st De Silvestro), Schiavi, Davì (1’ st Scaccabarozzi), Bentivegna (20’ st Della Pietra), Eusepi (40’ st Evacuo), Stoppa (44’ st Guarracino). A disp.: Russo, Tonucci, Dell’Orfanello, Squizzato, Esposito, Ceccarelli. All.: Walter Novellino.

Arbitro: Cherchi della sezione di Carbonia. Assistenti: Romano della sezione di Isernia e Pilleri della sezione di Cagliari. Quarto Ufficiale: Virgilio della sezione di Agrigento.

Note: Ammoniti: Parlati, Basit, Buglio, Evacuo. Angoli: 4-11. Recupero: pt 2’; st 4’.