Pallanuoto, A1: il Posillipo vede la salvezza La squadra di Brancaccio ha vinto ad Anzio ed è pronta per andare a sfidare la Roma.

La vittoria di Anzio ha dato grande morale e soddisfazione al Posillipo che con i gol del mancino americano Abramson e dell’azzurro Massimo Di Martire ha reso felice il presidente Filippo Parisio.

“Sono davvero entusiasta della prova della squadra. Faccio i complimenti a tutti per questo successo importante arrivato in un momento difficile e delicato per il nostro Circolo Posillipo. Sono davvero orgoglioso della prova che tutti i ragazzi hanno fornito in una trasferta difficile come quella di Anzio conseguendo una vittoria davvero fondamentale per il prosieguo della stagione”.

La classifica del round salvezza vede i partenopei a quota sei punti insieme al Catania e ad una sola lunghezza dal Quito che guida la graduatoria. Tre invece le lunghezze sulla Lazio e sei su Roma e San Donato. Ecco perché la partita di Anzio è stata importante e ha lasciato molto soddisfatto coach Brancaccio. “È stata una grande partita con un approccio importante. Siamo stati perfetti per i primi due tempi, in attacco ed in difesa. Nella seconda parte della gara siamo un po’ calati ma abbiamo gestito il vantaggio. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno giocato con cuore, grinta e determinazione per raggiungere questo importante obiettivo“.

La squadra è tornata ad allenarsi per preparare al meglio un’altra partita molto importante come quella di sabato alle 18:00 quando Di Martire e compagni faranno fisica alla Roma per fare bottino pieno.