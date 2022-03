Napoli, altra tegola per Spalletti: dopo Di Lorenzo si ferma un altro titolare Azzurri senza pace, a Bergamo probabile un doppio forfait oltre agli squalificati Osimhen e Rrahmani

Il suo campionato nel campionato, il Napoli lo sta giocando contro la sfortuna, che non smette di minare la serenità e il cammino di Insigne e compagni regalando grattacapi senza soluzione di continuità. Dopo Di Lorenzo, costretto a lasciare il ritiro della nazionale italiana per una distorsione di secondo grado al ginocchio destro, anche Anguissa va ko. A darne notizia è il Camerun, che ha reso noto che il centrocampista non prenderà parte alle due partite contro l'Algeria, valide per le qualificazioni ai Mondiali nel Qatar. In attesa di capire la natura e l'entità dell'infortunio,così come nel caso di Di Lorenzo, in città non si parla d'altro che della corsa scudetto degli azzurri. In arrivo un fine settimana di riposo, prima di tuffarsi nella settimana che si concluderà con la trasferta a Bergamo in cui Spalletti, oltre ai possibili forfait degli acciaccati, dovrà certamente rinunciare a Osimhen e Rrahmani, entrambi diffidati e ammoniti contro l'Udinese e, dunque, appiedati per un turno dal giudice sportivo.