Napoli, sprint Scudetto: tre sfide decisive alla ripresa Nove punti in palio che faranno la differenza nel percorso per il titolo

Ancora poche ore e sarà ripartenza nel centro tecnico di Castel Volturno. Il Napoli vuole scrivere una bellissima storia, come l'ha definita Luciano Spalletti nel post-gara di sabato scorso: un capitolo alla volta per sognare lo Scudetto. Tutto in gioco da qui alla fine con la prospettiva di mettere in difficoltà le avversarie dirette e tanto passerà per i prossimi tre match. Il Napoli affronterà Atalanta, Fiorentina e Roma in serie: probabilmente i 9 punti in palio più importanti per il valore delle sfide da qui alla fine del torneo. In particolar modo la gara di Bergamo sarà vissuta da Spalletti con scelte obbligate in alcuni ruoli. Il tecnico di Certaldo non potrà contare su tre titolarissimi e un quarto è in dubbio. Dopo la sosta il Napoli scenderanno in campo senza gli squalificati, Amir Rrahmani e Victor Osimhen, senza l'infortunato, Giovanni Di Lorenzo, e lo staff medico dovrà valutare le condizioni di Frank Anguissa. Nelle prossime ore saranno definite le linee guida del recupero per il centrocampista camerunense, che come Di Lorenzo, non ha potuto rispondere alla convocazione della sua nazionale. Limiti da superare per Spalletti nell'ulteriore step di crescita da firmare nel sogno Scudetto e Bergamo sarà senza dubbio una tappa cruciale.