Tennis, Giustino batte Piros nel match d'esordio al Challenger di Zadar Gran match vinto dal campano che ha saputo domare anche il forte vento. Ora c'è il croato Ajdukovic.

Lorenzo Giustino si è tolto un peso. Dopo qualche eliminazione di troppo ai primi turni, il bravo tennista napoletano è riuscito a vincere un match per nulla scontato. Sulla terra rossa del torneo croato di Zadar, il campano ha superato in tre set l’ungherese Piros.

Nel primo, dopo aver fatto subito il break nel secondo game, Giustino non è riuscito ad allungare perdendo per ben due volte la battuta e ritrovandosi nuovamente al servizio sul 4-4. Da grande lottatore è riuscito a portare a casa il game partendo fortissimo in risposta e riuscendosi a procurare tre set point. Pirosi ha annullato il primo ma non il secondo, perdendo il primo parziale per 6-4.

Nel secondo ancora grande battaglia in un match condizionato anche dal vento. Giustino si è fatto strappare il servizio al settimo gioco ma è tornato in partita restituendo il break in quello successivo. Il napoletano ha ceduto nuovamente il servizio sul 5-5 dando a Piros l’occasione, subito sfruttata, di portare il match al terzo e decisivo set imponendosi per 7-5 nella seconda partita.

Anche nel terzo parziale il napoletano non è partito benissimo al servizio facendosi fare il break nel terzo gioco. Giustino però non ha mollato, ha fatto il contro break nel sesto game continuando a combattere sia con l'avversario che con le folate di vento. Set in grande equilibrio e senza palle break fino al 5-5. Giustino ne ha annullata una sul 30-40 e poi è riuscito a mettere spalle al muro Piros costretto a servire sul 6-5 per l’avversario.

Nella bufera di Zadar il napoletano ha avuto un match point sul 30-40 sfruttando un brutto errore di dritto dell’ungherese che lo ha annullato in seguito con un gran colpo. Ancora falloso il tennista magiaro nel punto successivo con un rovescio finito in corridoio. La seconda palla match non è stata sprecata dall’azzurro che ha chiuso venendosi a prendere il punto a rete. Il 6-4 5-7 7-5 ha regalato a Lorenzo Giustino l’accesso al secondo turno dove, molto probabilmente già nella giornata di domani, affronterà il croato Ajdukovic, numero 255 della classifica ATP.