Napoli Basket, iniziativa "tutti convocati" per la gara con Brindisi Il club: "Una politica di prezzi popolari per questa delicata sfida di campionato"

Prezzi popolari per i biglietti e agli "amici" degli abbonati un tagliando omaggio. È scattata la prevendita per la gara Gevi Napoli - Happy Casa Brindisi, in programma domenica con palla a due alle 17 al PalaBarbuto. Caccia al massimo apporto del pubblico partenopeo per la società del presidente Federico Grassi, che vuole difendere la posizione utile per la conferma in massima serie. Ora Napoli ha solo due punti di vantaggio sulla zona rossa, sul penultimo posto in classifica.

"La Gevi Napoli Basket ha voluto attuare una politica di prezzi popolari per questa delicata sfida di campionato, onde favorire ancora di più l'accesso dei propri sostenitori domenica prossima al PalaBarbuto. - si legge nella nota del club azzurro - Inoltre la Gevi Napoli Basket ha voluto riservare un particolare riguardo ai propri affezionati tifosi. A tutti i possessori dell'abbonamento per le gare casalinghe della Gevi Napoli Basket, sarà omaggiato un biglietto dello stesso settore in cui ha sottoscritto la tessera, fatti salvi i diritti di commissione dell'agenzia di rivendita Vivaticket. Per poter attivare la suddetta procedura, sarà richiesto semplicemente l'inserimento del codice barcode del proprio abbonamento. Gli abbonati potranno esercitare tale facoltà entro e non oltre le ore 18. I tagliandi saranno acquistabili sul sito di VivaTicket ed in tutti i punti vendita".

I prezzi: tribuna centrale 15 euro, tribuna laterale 10 euro, curva/gradinata 5 euro.

"Per accedere al PalaBarbuto è necessario essere in possesso del SuperGreen Pass da esibire insieme al titolo d’accesso e al documento di identità. All’interno del palazzetto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2".