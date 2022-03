Napoli, sfonda con l'auto il cancello del centro tecnico: paura per gli azzurri Attimi di tensione, ma fortunatamente nessun ferito per il folle gesto avvenuto nel primo pomeriggio

Attimi di paura per il Napoli, che ha ripreso la preparazione dopo giorni di riposo nella pausa nazionali. Nel pomeriggio un uomo ha sfondato con un'auto il cancello di ingresso del centro tecnico di Castel Volturno, avrebbe proseguito la propria corsa sui campi di calcio del quartier generale azzurro per poi lasciare la vettura nei pressi del campo da golf adiacente alla struttura sportiva del club partenopeo dandosi alla fuga. È scattato immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine per la ricerca dell'autore del folle gesto. Fortunatamente nessun ferito e nessun danno particolare da segnalare. I calciatori e i componenti dello staff tecnico non avevano ancora raggiunto il terreno di gioco: i primi tesserati erano negli spogliatoi, altri erano in viaggio verso Castel Volturno.

Ripresa, quindi, con lo stupore per quanto accaduto in casa azzurra. In mattinata Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a una visita specialistica nella clinica Villa Stuart. Il controllo, con il professor Pier Paolo Mariani, ha confermato la diagnosi dei primi esami strumentali effettuati nel ritiro della nazionale. "Distorsione di secondo grado del ginocchio destro da trattare in maniera conservativa": ecco quanto definito nella Capitale per Di Lorenzo, che sarà fuori per almeno un mese. Via all'iter riabilitativo.