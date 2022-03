Irruzione in auto nel centro di allenamento del Napoli, arrestato 40enne "Mi vogliono uccidere" si sarebbe giustificato prima di fuggire ed essere rintracciato e fermato

Un 40enne è stato arrestato per violazione di domicilio e danneggiamento dai Carabinieri della stazione di Castel Volturno. Ieri, l'uomo, dopo aver sfondato il cancello del centro d'allenamento del Napoli con un'utilitaria, aveva percorso a tutta velocità i tre campi da calcio in cui solitamente si allena la squadra azzurra, negli spogliatoi in quel momento, lasciando la vettura in prossimità del campo da golf. Si chiude così una pagina surreale, che avrebbe potuto causare serie conseguenze. “Mi vogliono uccidere” si sarebbe giustificato, prima di fuggire, rivolgendosi al collaboratore tecnico Daniele Baldini, presente sul posto e fortunatamente illeso, che gli ha avrebbe gridato: “Che fai?!”

Intanto, arrivano parziali buone notizie dall'infermeria: Di Lorenzo non dovrà essere operato al ginocchio destro. La distorsione di secondo grado al ginocchio destro, rimediata contro l'Udinese, che lo ha costretto a saltare i playoff con la Nazionale, impegnata stasera, a Palermo, contro la Macedonia, è da trattare in maniera conservativa con terapie e un lavoro specifico. Di Lorenzo salterà certamente le partite con l'Atalanta, la Fiorentina e la Roma, ed è a rischio con l'Empoli e il Sassuolo.

Infine, Koulibaly diventerà capitano quando Insigne andrà via. Il suo contratto scadrà nel 2023, ma De Laurentiis è pronto a rinnovarlo affidandogli il ruolo di pilastro del futuro progetto tecnico.