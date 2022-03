Italrugby Under 18 femminile: due atlete campane tra le convocate Si tratta di Nadia Cinque dell’Amatori Napoli e Diana Di Franco dell’Amatori Torre Del Greco.

Il Women’s Festival Under 18 andrà in scena in Scozia dal 9 al 13 aprile. Parteciperanno, oltre alla compagine azzurra che partirà il 5 aprile, anche le altre squadre che compongono il Sei Nazioni: Francia, Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles.

Per prepararsi al meglio a questo appuntamento internazionale, da domani è in programma al Centro di Preparazione Olimpica del Coni a Roma, un collegiale che terminerà domenica dopo l’allenamento mattutino. Lo staff tecnico azzurro, composto dal responsabile Diego Saccà e dai tecnici di Area Leila Pennetta, Elena Chiarella, Elisa Facchini ed Elisa Rochas, ha annunciato le 26 azzurrine selezionate di cui fanno parte anche le campane Nadia Cinque dell’Amatori Napoli e Diana Di Franco dell’Amatori Torre Del Greco.

Si tratta dell’ultimo appuntamento in attesa che la prossima settimana quando verranno comunicate le ventisei atlete che poi parteciperanno al Women’s Festival Under di Edimburgo.

Di seguito l’elenco delle convocate per il raduno di Roma.

Martina BUSANA (RUGBY FELTRE)

Erika CAMPIGOTTO (RUGBY FELTRE)

Anna CARNEVALI (HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY)

Sofia CATELLANI (RUGBY COLORNO)

Francesca CELLI (RUGBY FELTRE)

Nadia CINQUE (AMATORI NAPOLI RUGBY)

Angelica CITTADINI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Sveva CORSINI (RUGBY ORIO)

Emma DA LIO (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Alessia DELLA SALA (REBELS RUGBY VI.EST)

Diana DI FRANCO (AMAT.R.TORRE DEL GRECO)

Gaia DOSI (RUGBY COLORNO)

Silvia FENT (RUGBY FELTRE)

Alice FORTUNA (REBELS RUGBY VI.EST)

Rubina GRASSI RUBINA (RUGBY PARABIAGO)

Susanna LOGOTETA (RUGBY ORIO)

Viola MAFFIA (CUS MILANO RUGBY)

Sofia PALLADINO (RUGBY FELTRE)

Laura PINTON (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Mihaela PIRPILIU (RUGBY ROVATO)

Yasmine RAMLI (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Matilde ROMERSA (RUGBY COLORNO)

Laura Valentina TIMPU (RUGBY FRASCATI UNION)

Dorotea Luigia TUFANO (RUGBY ORIO)

Alice VISMAN (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Vittoria ZANETTE (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)