Napoli: influenza per Spalletti, non ha diretto l'allenamento a Castel Volturno Il club ha sottolineato la negatività al covid per il tecnico

Allenamento mattutino nel centro tecnico di Castel Volturno per il Napoli dopo la ripresa pomeridiana avvenuta con attimi di paura per quanto accaduto nella giornata di ieri, quando un uomo ha sfondato con un'auto il cancello d'ingresso del quartier generale. L'autore del folle gesto è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castel Volturno per violazione di domicilio e danneggiamento.

Volta pagina il club azzurro. La squadra si è allenata senza Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo non ha diretto la seduta. Sindrome influenzale per Spalletti con la società partenopea che ha specificato, tramite report, la negatività dell'allenatore al covid-19. Lavoro sul fisico, sugli aspetti tecnico-tattici e finale con partita a metà campo per i calciatori che sono rimasti a disposizione dello staff tecnico del Napoli con il via della finestra nazionali con tanti azzurri in giro per il mondo.

C'è margine verso la sfida di Bergamo, ma Spalletti è chiamato a valutare la miglior soluzione per la formazione in virtù delle assenze già certe per la trasferta orobica. Kevin Malcuit dovrà dare garanzie nel corso dei prossimi giorni per sostituire l'infortunato Giovanni Di Lorenzo. Nel caso di dubbi sulla condizione fisica del francese è pronto Alessandro Zanoli. Appare destinato al recupero lampo Frank Anguissa, tornato immediatamente dal ritiro del Camerun.