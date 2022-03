Tennis, Brancaccio e Giustino eliminati a Zadar I due campani si sono fermati al secondo turno sulla terra rossa croata.

E’ finito al secondo turno il torneo Challenger di Zadar in Croazia per i campani Raul Brancaccio e Lorenzo Giustino. Il Il ragazzo di Torre del Greco è stato superato dallo spagnolo Esteve per 6-3 2-6 6-2 dopo due ore di lotta. Un match che Brancaccio non è riuscito a portare a casa perdendo per ben cinque volte il servizio, troppe a questo livello. Ko anche Lorenzo Giustino (nella foto) che era opposto al numero due del seeding il croato Ajdukovic. Match duro che il padrone di casa ha portato a casa per 6-4 7-6 mettendo fine all’avventura in terra croata del tennista napoletano.