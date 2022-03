Napoli, nel nuovo corso dell'Italia si ripartirà da due calciatori azzurri Zanoli: "Spalletti un punto di riferimento. Scudetto? Sarebbe un sogno. Ecco a chi mi ispiro"

Dopo la seconda eliminazione consecutiva dell'Italia dai Mondiali non resta che pensare al futuro. Quello della Nazionale passerà da una rivoluzione tecnica che, sul fronte Napoli, si concretizzerà nel probabile addio di Insigne ma non coinvolgerà Di Lorenzo e Politano, che sia per età, sia per potenziale tecnico-tattico, rappresentano due pedine da cui ripartire. Il terzino e l'esterno d'attacco sono certezze in un mare di incognite, rese ancor più angoscianti dall'aver scritto un'altra buia quanto inedita pagina per il calcio tricolore. E a proposito di futuro.

C'è il Napoli, ed è in quello del Napoli, Alessandro Zanoli, che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Sono onorato e orgoglioso di poter giocare con questa maglia. Spalletti è stato fondamentale nel mio percorso. Mi ha dato la possibilità di allenarmi con grandi campioni e tanti consigli. Gli devo tanto se sono qua. Il mio ruolo? Posso giocare su entrambe le fasce, ma, essendo destro, prediligo la destra. In ogni caso devo crescere tanto e ho moltissima voglia di migliorarmi. Se crediamo allo scudetto? Per noi sarebbe un sogno, come per tutta la città. Cercheremo di dare il massimo e poi vedremo dove saremo arrivati” ha commentato terzino classe 2000 carpigiano, che non ha nascosto di ispirarsi a Zambrotta augurandosi di ripercorrere le sue orme. chissà, magari pure in una Nazionale che ha bisogno di ritrovare veri talenti e progettualità sui giovani.