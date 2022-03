Napoli Basket, rescissione consensuale con Lynch L'avventura azzurra del lungo del Minnesota termina dopo 9 gare giocate

È la vigilia di Napoli-Brindisi. Domani, con palla a due alle 17, al PalaBarbuto, la Gevi ospiterà l'Happy Casa con l'obiettivo del successo utile per scacciare la crisi tecnica e di risultati per il rilancio salvezza. Il weekend azzurro si apre con un'uscita di scena. Il club del presidente Federico Grassi ha ufficializzato l'addio di Reggie Lynch. Il lungo del Minnesota non è più un giocatore della Gevi. Lynch saluta Napoli dopo 9 gare giocate, l'ultima il 19 febbraio scorso contro l'Umana Reyer Venezia. Testa alla sfida con Brindisi per il gruppo guidato da coach Maurizio Buscaglia, chiamato a gestire il margine sulla zona rossa: il vantaggio sulla Fortitudo Bologna, penultima in classifica, è di soli due punti.

La nota ufficiale - "La Gevi Napoli Basket saluta Reggie Lynch. Gevi Napoli Basket comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l'atleta Reggie Lynch. La società ringrazia il cestista statunitense per l'impegno dimostrato nella sua esperienza napoletana, e gli augura le migliori fortune umane e professionali".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Napoli Basket