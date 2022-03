Napoli, mercato e sprint Scudetto. Per Anguissa solo terapie Ripresa solo martedì: riposo e per il camerunense conferma ai box

La corsa Scudetto e l'aria di rivoluzione si legano a doppio filo nel rush finale della stagione. Con la pausa nazionali, segnata dalla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali per la seconda edizione di fila, tornano con forza i rumors di mercato, per certi versi già presentati lungo la sessione invernale. Mathias Olivera appare come un profilo vicinissimo al Napoli per la prossima stagione. Già a gennaio è stato definito il percorso che porterà, a meno di clamorosi ribaltoni, l'esterno difensivo uruguagio all'ombra del Vesuvio. Adattabile all'occorrenza anche per il ruolo di esterno di centrocampo, ma prettamente terzino, Olivera è già da tempo nelle idee del Napoli per il futuro sulla corsa mancina. Operazione da 15 milioni di euro complessivi che può nascere sulla base di un prestito oneroso: testa al mercato, ma concentrazione massima per lo sprint finale in chiave tricolore.

In mattinata ultimo allenamento settimanale per il Napoli: Andrea Petagna e Adam Ounas hanno svolto terapie e palestra, Alex Meret ha sviluppato un allenamento specifico in piscina dopo la seduta fisioterapica. Solo lavoro in infermeria per Frank Anguissa, limitato alle terapie. Gli azzurri si ritroveranno nel centro tecnico di Castel Volturno nella giornata di martedì, quando passo dopo passo rientreranno i nazionali.