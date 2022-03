Napoli, certi 5 assenti e rebus legato alla presenza di un titolare Fine settimana di riposo in attesa della ripresa in vista della sfida in trasferta con l'Atalanta

Spalletti e il Napoli incrociano le dita in vista della ripresa del campionato. Domenica 3 aprile, alle 15, gli azzurri sfideranno in trasferta l'Atalanta dando inizio a un ciclo di partite decisive nella bagarre scudetto e la marcia di avvicinamento al match con gli orobici non è scandita da buone notizie: alle già certe indisponibilità degli infortunati Meret, Petagna e Di Lorenzo, oltre a quelle degli squalificati Osimhen e Rrhamni, si aggiunge il mistero che ha avvolto Anguissa, uscito malconcio dalla gara con l'Udinese e costretto a dare forfait al suo Camerun per la doppia sfida con l'Algeria, valida per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 e iniziata con una sconfitta casalinga col finale di 0-1. Non si sa altro se non che il centrocampista è alle prese con problemi muscolari. Bocche cucite in casa azzurra.

C'è chi ipotizza una ricaduta del problema agli adduttori che lo aveva costretto a fermarsi dopo un quarto d'ora dell'incontro al “Maradona” con l'Inter e a saltare Cagliari, Lazio e Barcellona. Si vedrà. Allo stato attuale l'unico aggiornamento sullo stop lo ha dato proprio lo stesso Anguissa, che ha scritto, su Instagram, a corredo di una foto che lo immortala mentre viene sottoposto alle cure di un massaggiatore sulla coscia già infortunata: “Facciamo di tutto per tornare il prima possibile”. Non resta che attendere la prossima settimana per capire come sta davvero Anguissa, se ci sarà almeno in panchina. Tra tanti dubbi una certezza: per il Napoli è sempre più una corsa a ostacoli quella per il tricolore.