Napoli Nuoto atteso dalla trasferta di Latina Damiani: "Sappiamo che non sarà una partita facile contro una squadra ben allenata ed organizzata".

Quinta uscita stagionale per la Napoli Nuoto che sarà impegnata questa domenica (ore 16) presso la piscina comunale di Latina contro la F&D H2O. "Sappiamo che non sarà una partita facile contro una squadra ben allenata ed organizzata - ha dichiarato il coach azzurro Barbara Damiani -. Le ragazze si sono allenate bene cercando di curare in particolare aspetti del gioco che ancora non ci vedono al meglio. La sosta forzata non è sempre positiva perché ci fa perdere la continuità e l’abitudine alla partita". Le flegree sono reduci da quattro vittorie consecutive nelle prime quattro uscite stagionali e affrontano una squadra ostica che in casa ha vinto contro il Lazio Nuoto e ha perso di misura contro la Vis Nova Roma. "Noi cerchiamo sempre di rimanere con i piedi per terra - ha continuato il tecnico della Napoli Nuoto -. Il campionato è ancora lungo ed ogni partita rappresenta un ostacolo da superare che affrontiamo volta per volta". In evidenza, finora, tra le azzurre la De Magistris spesse volte determinante. "Anna è sempre stata una giocatrice che si è contraddistinta per talento e grinta - ha concluso Barbara Damiani - e, questo, rappresenta per la nostra squadra un valore aggiunto".