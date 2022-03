Napoli-Brindisi, Buscaglia: "Vedo lo sguardo giusto" Gudaitis per Lynch: la mossa di mercato per lo sprint nella corsa salvezza

"Sto notando la sguardo giusto dei giocatori, la squadra mi segue ed ovviamente sono molto contento". Così Maurizio Buscaglia ha presentato la sfida Napoli-Brindisi, in programma con palla a due alle 17 al PalaBarbuto. "Non dobbiamo guardare i risultati delle altre partite, dobbiamo essere concentrati solo su di noi. - ha spiegato il coach della Gevi - Brindisi è una squadra importante, che sta lottando per i playoff. Hanno un roster lunghissimo ed hanno inserito un giocatore del livello di Harrison. Sia fisicamente che tecnicamente Brindisi è una formazione di primo piano, dovremo stare attenti ad ogni piccolo particolare. Il sostegno dei nostri tifosi sarà fondamentale per trascinare la squadra, dobbiamo guadagnarci il calore del nostro palazzetto". Nel frattempo, sembra tutto pronto per un un nuovo ingresso nel roster. Arturas Gudaitis per Reggie Lynch, che ha chiuso ufficialmente l'esperienza con la Gevi nella giornata di ieri: il centro lituano, ex Olimpia Milano, è stato protagonista nell'ultimo biennio con lo Zenit San Pietroburgo.