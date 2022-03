Napoli, e adesso c'è davvero un Ciro Mertens: è nato il figlio di Dries L'attaccante è diventato papà per la prima volta. Passi in avanti per il rinnovo di Koulibaly

Adesso c'è davvero un Ciro (Romeo) Mertens: è il primogenito di Dries e di sua moglie Kat Kerkhofs, diva televisiva in Belgio. Il piccolo, nato ieri a Napoli, porterà, dunque, il nome con cui Mertens è stato ribattezzato dai tifosi napoletani. Un atto d'amore, quello del miglior marcatore di sempre della storia azzurra, in attesa di novità sul rinnovo.

Rinnovo che è, invece, nei piani del club azzurro per quanto riguarda Koulibaly, col contratto in scadenza il 30 giugno 2023: ci sono tutti i presupposti per andare avanti insieme. Koulibaly metterà al braccio la fascia di capitano che Insigne si appresta a lasciare negli spogliatoi per iniziare, a partire dal prossimo primo luglio, l'avventura in Canada con il Toronto, e gli verrà avanzata una proposta per restare il più pagato della rosa.

Un rapporto di amore puro, quello tra la società partenopea, i tifosi e il gigante senegalese, che sembra essere destinato a continuare, con ogni probabilità fino alla fine della carriera del calciatore africano, dopo essere maturato, stagione dopo stagione, a partire dall'estate del 2014, quando Koulibaly atterrò all'ombra del Vesuvio, acquistato dai belgi del Genk. La trattativa per arrivare alla firma dovrebbe rivelarsi alla stregua di una formalità: mettendo sul piatto 5 milioni di euro netti ad annata agonistica, De Laurentiis è pronto a gratificare economicamente Koulibaly facendo, per lui, l'unica eccezione rispetto ai massimi salariali stabiliti per abbassare il monte ingaggi della squadra.