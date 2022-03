La Juve Stabia rallenta la corsa del Catanzaro: 1-1 Pari e rimpianti: espulso Martinelli, vespe con l'uomo in più dal 40' del primo tempo

La Juve Stabia ferma il Catanzaro al “Menti”. La gara, valida per la trentaquattresima giornate nel girone C di Serie C, è terminata sul risultato finale di 1-1. Per le vespe rete di Tonucci; per i giallorossi, invece, a segno Biasci. Gli uomini di mister Novellino non vanno oltre al pari nonostante la superiorità numerica dal 40' del primo tempo per effetto dell’espulsione, per somma di ammonizioni, di Martinelli. Per i gialloblù, attualmente a 43 punti in classifica, alla pari con il Picerno, è testa al match contro il Taranto. Appuntamento a domenica, allo “Iacovone”, con fischio d’inizio alle 17,30.

Il tabellino.

Juve Stabia – Catanzaro 1-1

Marcatori: pt 11’ Tonucci; st 8’ Biasci.

Juve Stabia (4-3-3): Dini; Donati, Troest, Tonucci (28’ st Panico), Caldore; Squizzato (17’ st Bentivegna), Schiavi, Altobelli; Stoppa (36’ st Davi), Della Pietra (36’ st Evacuo), Scaccabarozzi (36’ st Ceccarelli). A disp.: Pozzer, Peluso, De Silvestro, Dell’Orfanello, Guarracino, Cinaglia, Esposito. All.: Novellino.

Catanzaro (3-4-1-2): Branduani; Scognamillo, Martinelli, Gatti; Bayeye, Maldonado, Verna (17’ st Cinelli), Vandeputte (44’ st Tentardini); Carlini (17’ st Sounas); Biasci (27’ st Vazquez), Iemmello (27’ st Cianci). A disp.: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Welbeck, Rolando, Bombagi. All.: Vivarini.

Arbitro: Di Graci della sezione di Como. Assistenti: Catallo della sezione di Frosinone e Pressato della sezione di Latina. Quarto Ufficiale: Ricci della sezione di Firenze.

Note: Espulso al 40’ pt Martinelli per somma di ammonizioni. Ammoniti: Martinelli, Maldonado, Biasci e Vandeputte, Schiavi, Caldore e Vazquez.