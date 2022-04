Napoli, esame di maturità superato: 3-1 a Bergamo contro l'Atalanta Gli azzurri vincono e agganciano momentaneamente il Milan in testa alla classifica

Vittoria pesantissima del Napoli, che fa sua la prima delle 8 finali per lo scudetto sbancando Bergamo: Atalanta k.o. 3-1, gli azzurri agganciano in testa alla classifica il Milan, impegnato domani, alle 20,45, al “Meazza”, contro il Bologna. Partenopei privi degli squalificati Rrhmani e Osimhen e degli infortunati Meret, Di Lorenzo e Petagna, ma in vantaggio al 14' con Insigne su calcio di rigore concesso per fallo di Musso su Mertens. Il raddoppio porta la firma di Politano, al 37' con un bel tiro al volo. Squadre al riposo sullo 0-2. Nella ripresa De Roon, di testa, accorcia le distanze (58'), ma ci pensa Elmas, in contropiede, al minuto di gioco numero 81, a chiudere i conti.

Il tabellino.

Atalanta – Napoli 1-3

Marcatori: pt 14' Insigne (rig.), 37' Politano; st 13' De Roon, 36' st Elmas.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti (19' st Maehle), Scalvini, Palomino; Hateboer (1' st Boga), De Roon, Freuler (38' st Pasalic), Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi (1' st Miranchuk); Muriel (38' st Cissè). A disp.: Sportiello, Pezzella, Pessina, Demiral, Mihaila, De Nipoti. All.: Gasperini

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (25' st Fabian Ruiz); Politano (14' st Elmas), Mertens (43' st Malcuit), Insigne (25' st Lozano). A disp.: Marfella, Idasiak, Ghoulam, Tuanzebe, Demme, Ambrosino. All.: Spalletti

Arbitro: Di Bello della sezione di Brindisi.

Note: Ammoniti: Palomino, De Roon; Juan Jesus, Ospina, Lozano, Anguissa; Recupero: pt 2', st 5'.