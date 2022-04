Taranto - Juve Stabia, vince la noia: pari a reti inviolate e sbadigli Nessuna emozione allo stadio "Iacovone", le vespe restano ai margini della zona playoff

La Juve Stabia resta ai margini della zona playoff non andando oltre lo 0-0 a Taranto nella trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. Novellino, che deve rinunciare agli squalificati Caldore e Schiavi, oltre che agli indisponibili Eusepi e Russo, torna al 4-3-3 con Dini tra i pali; Donati, Troest, Tonucci e Cinaglia din difesa; Altobelli, Davì e Scaccabarozzi a centrocampo; Bentivegna e Stoppa ai lati di Della Pietra. Partono bene le vespe: Stoppa semina il panico nella difesa ionica e calcia, alto sulla traversa. Poi Dini respinge una punizione di Giovinco e via a una lunga serie di sbadigli. Non per caso, si va al riposo senza neppure recuepro.

Si riparte e De Maria testa i riflessi di Dini, il predominio territoriale è appannaggio dei padroni di casa, che, però, non riescono a tradurre il proprio possesso palla in azioni degne di nota. Fa peggio la Juve Stabia, che si limita a tenere il campo senza trovare la forza di spingersi nell'area di rigore avversaria. Ci si affida alle palle inattive, calci d'angolo e punizioni, ma allo “Iacovone” è la noia a vincere. Neppure la girandola delle sostituzioni, su entrambi i fronti, riesce a far registrare un sussulto in una partita alla stregua di un allenamento settimanale. In un amen è già il novantesimo. Quattro minuti di recupero, finisce 0-0. Tre partite alla fine del campionato, tre partite in cui la Juve Stabia dovrà provare a piazzare un colpo di coda per non mandare in archivio definitivamente la stagione alla voce “anonima”. Domenica prossima (ore 14,30) c'è il derby al “Menti” con la Paganese.

Il tabellino.

Taranto – Juve Stabia 0-0

Taranto (4-4-2): Chiorra, Ferrara, Zulo, Riccardi, Saraniti, Granata, Labriola, Di Gennaro, Versienti (14ì st Santarpia), Giovinco (25' st Pacilli), De Maria (38' st Manneh). A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Falcone, Turi, Civilleri, Maiorino, Mastromonaco, Cannavaro. All.: Laterza.

Juve Stabia (4-3-3): Dini, Panico, Tonucci (42' st Esposito), Troest, Cinaglia, Scaccabarozzi (17' st De Silvestro), Altobelli (43' st Squizzato), Davì, Bentivegna (21' st Ceccarelli), Stoppa, Della Pietra (17' st Donati). A disp.: Pozzer, Peluso, Dell’Orfanello, Erradi, Guarracino, Donati, Evacuo. All.: Novellino.

Arbitro: Perenzoni della sezione di Rovereto. Assistenti: Niedda della sezione di Ozieri e Pragliola della sezione di Terni. Quarto Ufficiale: Agostoni della sezione di Milano.

Note: Ammoniti: Cinaglia, Zullo, Pacilli, Stoppa. Recupero: pt 0', st 4'.