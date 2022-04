Basket, McDuffie leader: Napoli vince a Treviso 67-77 Successo prezioso per la Gevi, che conferma il +4 sulla zona retrocessione

L'ottima prova di Markis McDuffie garantisce la corsa alla Gevi Napoli, che firma il secondo successo consecutivo nella gestione tecnica di Maurizio Buscaglia. Finale di 67-77 e vittoria per gli azzurri, che passano a Treviso contro la Nutribullet con un vantaggio ampio nel primo tempo e il controllo nella ripresa. Successo prezioso per la Gevi, che conferma il +4 sulla zona retrocessione e che addirittura in caso di continuità potrebbero lottare anche per un posto playoff nel finale della regular season.

LegaBasket Serie A

Venticinquesima Giornata

Nutribullet Treviso - Gevi Napoli 67-77

Parziali: 10-17, 3-20, 27-15, 27-25

Treviso: Russell 4, Dimsa 22, Sokolowski 6, Chillo 7, Jones 6,; Bortolani 3, Imbrò 11, Sims 8, Akele, Jurkatamm, Faggian. All. Menetti

Napoli: Uglietti 2, Rich 9, Parks 16, McDuffie 27, Zerini 12, Gudaitis, Vitali 5, Velicka 4, Marini 2, Lombardi, Totè, Grassi. All. Buscaglia

Arbitri: Lanzarini, Perciavalle, Galasso