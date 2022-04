Il Milan frena, Napoli a -1 dalla vetta. Testa alla Fiorentina Spalletti concede ore di riposo: da domani si rientra a Castel Volturno

Doveva essere un turno favorevole al Milan. La trentunesima giornata di Serie A ha, invece, confermato le sorprese che, di gara in gara, arrivano in vetta. I rossoneri frenano in casa: la carica dei 70mila a San Siro non basta per superare il Bologna. Risultato di 0-0 contro i rossoblu e la squadra di Pioli non risponde al Napoli e all'Inter, vincenti nel turno che presentava sfide dall'alto coefficiente di difficoltà.

Ora gli azzurri sono distanti un solo punto dalla vetta e guardano al match con la Fiorentina, in programma domenica (ore 15) al "Maradona" con qualche certezza in più rispetto alle avversarie dirette. L'Inter ha battuto la Juventus al termine di una prova sofferta e scritta anche dagli episodi, positivi per i nerazzurri, negativi per i bianconeri. Il Napoli ha vinto a Bergamo andando oltre le assenze, per squalifica e infortuni, di tre titolari (Rrahmani, Di Lorenzo e Osimhen), e guidando la gara con l'Atalanta sin dalle prime battute.

Il turno appena terminato offre nuovi spunti allo staff tecnico partenopeo. Il Napoli saluta la trentunesima giornata con la garanzia di un gruppo abile nel ruotare per sistema e soluzioni rapide: aspetto che appare più complicato per le due milanesi, spuntate in attacco (Milan imbrigliato dalla solidità del Bologna, Inter non più bella e che ha perso lo smalto della prima parte del campionato). Il Napoli vivrà 24 ore di riposo, concesse da Spalletti, dopo la seduta di scarico sviluppata ieri. Da domani si penserà ai viola di Italiano.