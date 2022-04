Tennis, Challenger di Murcia: Giustino avanti dopo tre ore di lotta Battuto lo svizzero Nikles, al secondo turno sfiderà il vincente tra Gakhov e l’argentino Cerundolo.

Tre ore di battaglia ma alla fine l’ha spuntata Lorenzo Giustino. Il primo match del napoletano al Challenger di Murcia è un segnale importante per il proseguo della stagione sulla terra battuta. L’azzurro si è imposto in tre set sullo svizzero Johan Nikles conquistando l’accesso al secondo turno.

Nel primo set si è deciso tutto al tie-break dopo che Giustino ha subito il break nel quinto gioco ma si è rifatto nel game successivo togliendo la battuta allo svizzero. Il campano ha messo sul piatto della bilancia la sua esperienza nel finale del tie-break quando sul 5-4 in suo favore ha fatto il mini break e poi ha chiuso per 7-5 alla seconda palla set.

Nel secondo invece lo svizzero, numero 291 della classifica ATP, è riuscito a spuntarla per 6-4 in un parziale in cui il napoletano ha perso per ben quattro volte il servizio. Nel terzo set l’italiano è partito forte facendo il break al primo gioco, poi si è difeso bene strappando ancora una volta il servizio all’avversario salendo sul 5-2. Nikles ha provato a rientrare recuperando uno dei due break ma alla fine Giustino nel decimo gioco ha sfruttato il primo match point al servizio volando al secondo turno chiudendo 6-4.

Per lui il tabellone prevede la sfida contro il vincente tra la wild card Gakhov e l’argentino Juan Manuel Cerundolo, specialista della terra rossa e fratello di quel Francisco Cerundolo che a Miami ha eliminato uno sfortunato Jannik Sinner e si è fermato solo in semifinale al cospetto di Casper Ruud, che poi ha perso in finale contro Alcaraz. Il match tra Giustino e Cerundolo dovrebbe giocarsi nella giornata di giovedì.