Atalanta-Napoli, supplemento d'indagine per i cori razzisti Anguissa e Torreira salteranno Napoli-Fiorentina: quinta ammonizione e squalifica per i due mediani

Il giudice sportivo ha disposto il supplemento di indagine da parte della Procura Federale per i cori razzisti in Atalanta-Napoli. Ecco quanto espresso nel comunicato ufficiale. Il dottor Gerardo Mastrandrea "con riserva di assumere le decisioni di competenza in relazione ai cori discriminatori di matrice razziale da parte di alcuni sostenitori della curva nord "Pisani" in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi nei confronti dei calciatori Kalidou Koulibaly e Andre Franck Zambo Anguissa (Soc. Napoli), segnalati dai collaboratori della Procura Federale, dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la collaborazione della Società Atalanta per l'individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell'Ordine pubblico".

Inoltre, è ufficiale la squalifica di un turno per Anguissa e Lucas Torreira. L'azzurro e il viola salteranno Napoli-Fiorentina di domenica prossima in virtù del quinto giallo rimediato nell'ultima gara giocata. Atalanta-Napoli ha determinato anche l'ammenda per i club.

Le decisioni del giudice sportivo

Ammenda di 12mila euro alla "Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; per avere, inoltre, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di 8mila euro alla "Soc. Atalanta per avere suoi sostenitori rivolto cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria prima dell'inizio della gara, nonché, nel corso dell'incontro, rivolto reiteratamente un coro insultante all'Arbitro".