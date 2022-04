Tennis, Challenger di Murcia: Brancaccio elimina Ofner e vola al secondo turno Sfavorito dalla classifica il campano si è imposto con un doppio 6-3.

La classifica non lo favoriva ma Raul Brancaccio vive un grande periodo di forma ed è stato bravo a ribaltare il pronostico. Il ragazzo di Torre del Greco, all’esordio sulla terra rossa del torneo Challenger di Murcia, è riuscito a spuntarla contro l’austriaco Sebastian Ofner, che essendo attualmente numero 224 al mondo lo precede di cinquantadue posizioni.

Match molto equilibrato in avvio con entrambi i tennisti capaci di strapparsi per ben due volte il servizio fino al 3-3. Poi è stato Brancaccio a cambiare marcia facendo il break nel settimo gioco e a presentarsi in risposta in vantaggio 5-3. Ofner ha avuto l’occasione di allungare il parziale ma sul 40 pari Brancaccio si è guadagnato il primo set point chiudendo sul 6-3. Diverso il secondo set dove entrambi sono stati più solidi al servizio e decisivo è risultato il break fatto dal campano nel sesto gioco quando ha saputo sfruttare la prima di tre palle break conquistate. Con il match in pugno Brancaccio ha giocato bene non concedendo nulla al servizio e chiudendo 6-3 dopo che Ofner gli aveva annullato due match point. Al secondo turno il ragazzo di Torre del Greco sarà chiamato, probabilmente nella giornata di giovedì, a sfidare il vincente tra il tedesco Maximilian Marterer (numero 6 del seeding di Murcia) e l’argentino Pedro Cachin.