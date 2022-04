Italrugby femminile, con l'under 18 due campane al Women’s Rugby Festival A Edimburgo grande esperienza per Nadia Cinque e Diana Di Franco.

La squadra azzurra under 18 è partita ieri per Edimburgo dove parteciperà dal 9 al 13 aprile alla prima edizione dell’U18 Women’s Rugby Festival. Sono ventisei le ragazze convocate dal responsabile Diego Saccà e dai tecnici di Area Leila Pennetta, Elena Chiarella, Elisa Facchini ed Elisa Rochas. Tra le convocate ci sono anche le due ragazze campane Nadia Cinque dell’Amatori Napoli Rugby e Diana Di Franco dell’Amatori Torre del Greco.

Per entrambe le società si tratta di una grande soddisfazione e per le due ragazze è sicuramente una di quelle esperienze che fanno crescere sia dal punto di vista tecnico che umano. La formula della manifestazione prevede la disputa nella prima giornata di due gare per ciascuna rappresentativa ma con tempi di 35 minuti per match; le Azzurrine affronteranno Galles e Scozia. Nella seconda giornata di mercoledì 13 aprile, invece, ogni squadra sosterrà una partita della durata di 70 minuti: l’Italia giocherà contro le padrone di casa scozzesi.

Prima della partenza per Edimburgo, una delle patrie del rugby, ha parlato lo staff tecnico. “Ci affacciamo con grande entusiasmo a questo primo U18 Women’s Rugby Festival – ha spiegato coach Diego Saccà. “La manifestazione rappresenta un momento di crescita e una nuova esperienza per la categoria U18 femminile. La formula del Festival infatti, concentrata in un’unica settimana, è improntata in modo tale da permettere alle ragazze di vivere il confronto con le altre nazioni nella quotidianità, oltre che durante gli incontri: un’esperienza altamente formativa a 360 gradi”.

“L’accelerazione che sta vivendo in tutto il mondo lo sport femminile, e in particolare il rugby, è straordinaria, basti pensare a quanta risonanza sta avendo il Sei Nazioni Femminile, con finestra temporale dedicata e finalmente uno sponsor proprio” ha aggiunto Maria Cristina Tonna, coordinatrice dell'Attività femminile.

“Il percorso internazionale U18 Femminile è una grande opportunità per potersi confrontare con alcune tra le migliori squadre al mondo, dopo un percorso formativo che passa dai club, dalle regioni e dall'area, fino ad arrivare alla parte apicale. Dopo il Covid dobbiamo ricostruire le nostre filiere, per aumentare la presenza femminile nella comunità del rugby e per continuare a supportare la crescente attività internazionale”.

Le atlete convocate:

Martina BUSANA (RUGBY FELTRE)

Erika CAMPIGOTTO (RUGBY FELTRE)

Anna CARNEVALI (HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY)

Sofia CATELLANI (RUGBY COLORNO)

Francesca CELLI (RUGBY FELTRE)

Nadia CINQUE (AMATORI NAPOLI RUGBY)

Angelica CITTADINI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Sveva CORSINI (RUGBY ORIO)

Emma DA LIO (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Alessia DELLA SALA (REBELS RUGBY VI.EST)

Diana DI FRANCO (AMAT.R.TORRE DEL GRECO)

Gaia DOSI (RUGBY COLORNO)

Silvia FENT (RUGBY FELTRE)

Alice FORTUNA (REBELS RUGBY VI.EST)

Rubina GRASSI RUBINA (RUGBY PARABIAGO)

Susanna LOGOTETA (RUGBY ORIO)

Viola MAFFIA (CUS MILANO RUGBY)

Elena PALADINI (MASCALZONI DEL CANALE RUGBY)

Sofia PALLADINO (RUGBY FELTRE)

Laura PINTON (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Yasmine RAMLI (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Matilde ROMERSA (RUGBY COLORNO)

Laura Valentina TIMPU (RUGBY FRASCATI UNION)

Dorotea Luigia TUFANO (RUGBY ORIO)

Alice VISMAN (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Vittoria ZANETTE (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Programma gare

Sabato 9 aprile (partite da 35 minuti)

Scozia – Galles

Inghilterra - Irlanda

Francia – Irlanda

Italia – Galles

Inghilterra – Francia

Scozia – Italia

Mercoledì 13 aprile (gare da 70 minuti)

Irlanda – Galles

Italia – Scozia

Inghilterra - Francia