Napoli Basket, testa alla sfida con la Germani Brescia Si profila un PalaBarbuto da carica massima per la squadra azzurra nel match di sabato

“Siete tutti convocati, ora più che mai”. La Gevi Napoli rilancia l'appello al pubblico, decisivo per l'impatto nella sfida con l'Happy Casa Brindisi. Si profila un PalaBarbuto da carica massima per la squadra azzurra nel match di sabato con palla a due alle 20.10. Torna tra le mura amiche il roster di coach Maurizio Buscaglia, che ospiterà la Germani Brescia, la squadra del momento, in virtù delle tredici vittorie consecutive in Serie A. Il bis di Treviso ha garantito la continuità tanto voluta dal gruppo partenopeo. La terza vittoria di fila offrirebbe la svolta definitiva nell'obiettivo primario, la salvezza, e potrebbe addirittura dare slancio per l'attacco alla zona playoff con la serenità di quanto rafforzato, la conferma in massima serie sempre più vicina. Da ieri sono in vendita i biglietti per la gara con Brescia e i mini-abbonamenti per le prossime due sfide casalinghe. All'abbonato sarà regalato un tagliando omaggio, come già accaduto per il match con Brindisi, che ha aperto la fase positiva in termini di risultati.