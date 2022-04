Napoli, si ferma Osimhen: le ultime da Castel Volturno Rientra Meret, lavoro personalizzato per Ounas, Petagna e Di Lorenzo

Victor Osimhen non ha completato la seduta di allenamento con i compagni di squadra. Il nigeriano è uscito anzitempo dal terreno di gioco del centro tecnico di Castel Volturno a causa di un risentimento alla coscia sinistra. Le prossime ore saranno decisive per valutare l'entità del fastidio accusato dall'attaccante, assente per squalifica nella sfida di Bergamo, rientrato dagli impegni con la sua nazionale a ridosso della gara vinta dagli azzurri contro l'Atalanta e che sembrava pronto per una maglia da titolare verso il match con la Fiorentina, in programma domenica (ore 15) al "Maradona". Anche nelle settimane precedenti alla sosta del campionato lo staff tecnico partenopeo ha gestito Osimhen tra sedute differenziate e allenamenti in gruppo a causa dei fastidi alla spalla e al ginocchio destro. La prossima valutazione sarà fondamentale per il percorso che seguirà la punta centrale, in dubbio per la gara casalinga del prossimo weekend.

A un rebus dell'ultim'ora si aggiunge, però, un ritorno in gruppo: è quello di Alex Meret, che ha svolto l'intera seduta in gruppo. Conferma del lavoro personalizzato, invece, per Adam Ounas, Andrea Petagna e Giovanni Di Lorenzo. Il gruppo ha sviluppato una prima fase di attivazione con partitina a tema e lavoro di forza sul campo 1 e partita a campo ridotto per chiudere l'allenamento che ha determinato l'allarme offensivo, il rischio di non poter contare su Osimhen anche nella sfida con i viola.