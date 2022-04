Turris - Potenza, la probabile formazione dei corallini Tornano a disposizione Ghisalndi e Longo, riaggregato al gruppo Santaniello. Un indisponibile

All’esito della seduta di rifinitura sostenuta dal gruppo al “Liguori”, sono 24 i calciatori convocati dal tecnico Caneo per la Turris - Potenza, valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C in programma domani, domenica 10 aprile 2022, alle 17,30.

Tornano disponibili Ghislandi e Longo, che hanno scontare la propria squalifica nella prosecuzione del match a Campobasso. Rispetto alla trasferta molisana, riaggregati anche Santaniello (tuttora alle prese con un programma differenziato per il completo recupero) ed il giovane Colantuono, rientrato dalla vittoriosa trasferta di Cesena con la Primavera insieme a Nocerino, che resta invece a riposo. Ancora indisponibile Lame.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Loreto, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Varutti; Ghislandi, Bordo, Tascone, Loreto; Giannone, Longo, Leonetti. A disp: Abagnale, Colantuono, Esempio, Sbraga, Zanoni, Finardi, Franco, Iglio, Nunziante, Zampa, D’Oriano, Pavone, Santaniello. All.: Caneo.