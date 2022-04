Boxe: trionfo di Irma Testa al Thailandia Open A Phuket cinque medaglia per la Nazionale italiana, argento per Sirine Chaarabi.

Il Thailandia Open si è concluso con il trionfo di una straordinaria Irma Testa nella categoria dei 57 kg. La ragazza di Torre Annunziata ha fatto percorso netto e in finale si è messa al collo la medaglia d’oro vincendo la finale contro la padrona di casa, la combattiva Techasuep. Un successo che dà ottime indicazioni in ottica futura, in particolare del Mondiale che a maggio si svolgerà in Turchia e dove la campana è una delle favorite per salire sul podio.

In totale sono cinque le medaglie vinte dalle atlete azzurre: oltre all’oro di Irma Testa sono arrivati gli argenti nei 54 Kg dell’altra campana Sirine Chaarabi e nei 60 Kg di Alessia Mesiano, mentre i due bronzi sono stati vinti da Susie Canfora nei 63 kg e Roberta Bonatti nella categoria dei 48.