Napoli Basket, Buscaglia: "Dobbiamo ritrovare solidità" Serie A, domani la sfida contro l'Olimpia Milano al Forum

È sempre più vicina la palla a due tra l'Olimpia Milano e il Napoli Basket. La Gevi sarà ospite dell'A|X Armani Exchange al Forum (domani la sfida con inizio alle 17). "Giochiamo contro una squadra top e dobbiamo andare a Milano con massima attenzione, convinzione e voglia di competere. - ha spiegato il coach degli azzurri, Maurizio Buscaglia - È una fase molto delicata della stagione. Noi veniamo da due partite dove, nonostante abbiamo avuto il tiro della vittoria, abbiamo fatto un piccolo passo indietro dal punto di vista dell’attenzione sia offensivamente che difensivamente. Con Reggio Emilia ci sono stati degli errori, degli alti e bassi. Dobbiamo ritrovare solidità, nelle ultime sfide non è stata sufficiente. Abbiamo lavorato per questo". Napoli punta a blindare la salvezza dopo due ko casalinghi di fila. Milano affronterà i partenopei e subito dopo penserà a Gara 1 dei quarti playoff di EuroLeague in cui sfiderà i campioni in carica dell'Anadolu Efes con una serie al meglio delle cinque gare.